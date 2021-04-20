Байдена обвинили в «опасной слабости» в отношениях с Россией

Представители Республиканской партии в конгрессе обвинили президента США Джо Байдена в «опасной слабости» в отношениях с Россией. Об этом издание National Review писало еще 16 апреля, РИА Новости обратило внимание на эту статью.

По словам председателя группы конгрессменов Джима Бэнкса, Байден вернулся к политике «перезагрузки», которую проводил бывший президент страны Барак Обама. При этом сам Байден критиковал политику своего предшественника, Дональда Трампа, и называл ее недостаточно жесткой.

Жесткая риторика нынешнего американского лидера при этом не отражается в реальных действиях, считает Бэнкс. Он напомнил, что Байден «безоговорочно» продлил Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Кроме того, президент ввел «беззубые санкции» против российского госдолга.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров пригласил российского коллегу Владимира Путина на двусторонний саммит на нейтральной территории. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

Уже спустя два дня Байден ввел новый пакет санкций против России. Они коснулись более 30 физических и юридических лиц. Основаниями в Вашингтоне назвали якобы враждебные действия России в киберпространстве, вмешательство в выборы и дела иностранных государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение новых ограничений со стороны США не будут соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.

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