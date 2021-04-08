США заявили о планах модернизировать свой ядерный потенциал

США намерены модернизировать свой ядерный потенциал. Об этом рассказала министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм, трансляция брифинга велась в Twitter-аккаунте ведомства.

«Мы должны модернизировать ядерный потенциал, чтобы наши ядерные запасы оставались эффективными. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — заявила она.

6 апреля Россия и США раскрыли данные по количеству ракет и ядерных боеголовок впервые после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Согласно последним данным, у России развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а у США — 651. Также у России на этих носителях — 1456 боеголовок (против 1447 в сентябре), у США — 1357 (в сентябре — 1457).