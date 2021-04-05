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В США рассказали о «военном вызове» России в Арктике

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Россия наращивает беспрецедентное военное присутствие и испытывает новейшее вооружение в Арктике. Об этом заявил американский телеканал CNN.

Телеканал опубликовал спутниковые снимки, из которых следует, что Россия укрепляет аэродромы и военные базы на арктическом побережье, а также стягивает в регион военную технику и истребители. В материале утверждается, что Россия преследует две цели: обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

«Очевидно, что в Арктике мы сталкиваемся с военным вызовом со стороны России», — рассказали журналистам в Госдепартаменте США. По информации издания, особую обеспокоенность экспертов и западных чиновников вызывает российское «супероружие» — межконтинентальная ядерная торпеда 2М39 «Посейдон».

Ранее авторы издания The National Interest предположили, что в Арктике наступило «соревнование великих держав». В нем якобы участвуют США, Россия и Китай. У Вашингтона при этом есть шанс на победу — но лишь в том случае, если в регионе наладят постоянное присутствие американцев.

Кроме того, свою активность в регионе наращивает НАТО. Подобный шаг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объяснил растущим присутствием России в Арктике. По его словам, стратегическое значение региона также отчасти выросло из-за глобального потепления, так как таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод.

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