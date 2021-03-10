Мир
 
Последние новости
Инвесторы из Великобритании и США больше других вложились в российский госдолг
Сестры Шевченко из UFC снялись с оружием времен ВОВ
Врач сбросил девять килограммов за шесть недель и перечислил секреты похудения
На Алтае задержали министра здравоохранения республики
Украину предупредили о деградации национального достояния
В солнцезащитных кремах нашли вызывающее рак вещество
Экономическим центрам мира предсказали затопление
Ученые оценили эффективность вакцины Pfizer против нового штамма коронавируса
В Калифорнии предложили стать соседями принца Гарри и Меган Маркл
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы условия победы США над Россией в Арктике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Natalie Thomas / REUTERS

В мире наступила эра «соревнования великих держав» в Арктике. Об этом пишет The National Interest.

По утверждению издания, в противостоянии участвуют США, Россия и Китай. При этом шанс у Вашингтона на победу имеется лишь при выполнении ряда условий. В частности, эксперты журнала указали на необходимость постоянного присутствия США в регионе. Например, Вашингтону необходимо продолжать арендовать ледоколы у других стран, а также развивать собственный арктический флот. Благодаря этому у США появится возможность упростить доступ к радарам противоракетной обороны и военным заставам, а также обеспечить свободу навигации и разведки, попутно позволив сэкономить деньги и ресурсы войск Береговой охраны США.

Также от США потребуется «самоотверженная дипломатия», отмечается в материале. Так, в последние годы «отношения с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией, по арктическим вопросам никогда не были крепче», — заявили авторы статьи.

Ранее США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике. Выступивший с таким заявлением журналист Генри-Николас Гроссман в своем материале отметил, что власти КНР имеют «колониальные амбиции» в Арктике и пытаются закрепить там свое присутствие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
How the United States Can Win in the Arctic
Бомбардировщики ВВС США в Норвегии назвали «сообщением для России»
США и Канада улучшат спутники для борьбы с Россией в Арктике