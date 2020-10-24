США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике

США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и «блокирования экспансии Китая» в этом регионе, заявил журналист Генри-Николас Гроссман в своем материале, опубликованном в The National Interest.

По его мнению, власти КНР имеют «колониальные амбиции» в Арктике и пытаются закрепить там свое присутствие. Гроссман уверен, что российская сторона «будет рада ограничить в Арктике свои отношения с Китаем коммерческими проектами».

Журналист считает, что Вашингтону нужна новая форма сотрудничества с Москвой в Арктике. По его словам, что Россия восстанавливает свое военное присутствие в этом регионе. «Арктика более важна для России, чем для Соединенных Штатов, поскольку 53 процента арктического побережья находится на российской территории», — заявил Гроссман.

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание

В июне в одной из публикаций The National Interest утверждалось, что атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике. Отмечалось, что Россия является одной из самых подготовленных к глобальному потеплению стран, поскольку в ее распоряжении имеются подобные корабли. Достоинствами ледоколов типа «Арктика» в журнале называется используемая конструкция двойного корпуса, позволяющая дробить лед без повреждения самого корабля, а также форма носовой части (закругленный форштевень) атомохода и возможность подтапливания льда впрыскиванием паровых струй.