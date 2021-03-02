Бомбардировщики ВВС США в Норвегии назвали «сообщением для России»

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, размещенные Военно-воздушными силами (ВВС) США в Норвегии, являются «сообщением для России», пишет The National Interest.

«Обучение с Королевскими ВВС Норвегии на Европейском театре военных действий и во всей Арктике поможет в дальнейшем обеспечить обширный и критический опыт для летных экипажей, позволяя обеим силам проводить специфические и основательные учебные миссии», — говорится в публикации.

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Издание напоминает, что в ВВС США постепенно снижается количество самолетов B-1B Lancer, заменой которых становятся малозаметные стратегические бомбардировщики B-21 Raider.

В феврале в интервью норвежскому изданию Nettavisen директор Ядерного информационного проекта Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что размещение стратегических бомбардировщиков ВВС США в Норвегии является ответом на усиление России в Арктике.

В том же месяце в The Drive заявили, что ВВС США впервые отправят стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегию «с прицелом на ближайшие Россию и Арктику».

В мае прошлого года B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины.