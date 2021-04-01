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В США рассказали о часами кружащих близ Аляски российских самолетах

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Российские военные самолеты часами кружат в воздушном пространстве близ границ американского штата Аляска. Заявление об этом главы Северного командования США (NORTHCOM), генерала ВВС Глена Ван Херка передает «Интерфакс».

По его словам, российские военные обычно используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов. В связи с этим процесс их перехвата стал более сложным, отметил генерал.

Он добавил, что подобный рост активности России в Арктике обусловлен тем, что между мировыми державами снова обострилась конкуренция. «Ясно, что Россия пытается восстановить на мировой арене свое влияние и показать свои возможности. Именно это и происходит. Это соревнование великих держав», — пояснил Ван Херк.

В конце марта американский журнал The National Interest писал, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и истребители пятого поколения F-35 Lightning II готовятся воевать с Россией в Арктике. Отмечалось, что они приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов.

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