НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении

НАТО считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странами. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова опубликованы на официальном сайте военного блока.

Столтенберг отметил, что отношения НАТО с Россией остаются очень сложными. «Несмотря на многолетнее давление и усилия по налаживанию содержательного диалога с нашей стороны, Россия лишь усилила репрессивное поведение внутри страны и агрессивное поведение за рубежом», — заявил он по итогам встречи глав МИД альянса.

Глава НАТО обвинил Россию в дестабилизации ситуации в соседних с ней Украине, Грузии и Молдове, а также попытках вмешаться во внутренние дела балканских стран. «Россия продолжает наращивать свое военное присутствие — от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики», — заявил Столтенберг.

Ранее, 16 марта был опубликован отчет Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.