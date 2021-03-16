В НАТО сочли Россию и терроризм главными угрозами

В НАТО сочли Россию, Китай, изменение климата и терроризм главными угрозами. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его выступление опубликовано на сайте организации.

«У нас должна быть крепкая связь для того, чтобы справиться с вызовами. Например, с дестабилизирующим поведением России, терроризмом, кибератаками, разрушительными технологиями, подъемом Китая и климатическими изменениями. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку», — подчеркнул генсек НАТО.

При этом 15 марта Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы со стороны России и Китая — и за это стоит благодарить страны-члены альянса. «Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — подчеркнул он.

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