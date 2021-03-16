Немецкий депутат отказался признавать оккупацию Крыма

Крым не был аннексирован. Об этом агентству РИА Новости заявил депутат немецкого парламента (Бундестага) Вальдемар Гердт.

По его словам, «считать полуостров аннексированной и оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция». Политик напомнил, что референдум в Крыму о воссоединении с Россией проходил в рамках международного права и был легитимным.

Гердт также указал, что Киеву нет никакого дела до жителей полуострова. «Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины», — отметил он.

15 марта в МИД России указали, что украинское государство не сможет как-либо улучшить отношение к себе крымчан с помощью тех способов «деоккупации» полуострова, которые оно наметило. О разрушенном доверии жителей полуострова к Украине заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула: любые попытки «вернуть» полуостров в состав Украины — ничто иное, как агрессия против субъектов РФ и нарушение международного права с позволения «западных кураторов» украинских властей.

12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвал Россию «открыть доступ» на территорию Крыма. Он не пояснил, каким организациям или ведомствам необходимо предоставить доступ, но заявил, что такая необходимость продиктована международным правом. В Москве в ответ напомнили про учиненную украинцами блокаду полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.