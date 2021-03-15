Крым захотел отсудить у Украины 20 триллионов рублей

Руководство Республики Крым планирует подготовить иск к Украине из-за водной блокады полуострова. Сумму требований озвучил первый заместитель председателя Государственного Совета региона Ефим Фикс, сообщает ТАСС в понедельник, 15 марта.

«Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10-20 триллионов рублей, должны выйти на эту цифру», — сказал он.

Ранее 15 марта глава Госсовета республики Владимир Константинов назвал организаторов водной блокады Крыма. По его словам, это три местных политика, которые после воссоединения полуострова с Россией сбежали на Украину.

На прошлой неделе спикер регионального парламента заявил, что власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он отметил, что сначала все предстоит доказать в российских судах, а затем апеллировать к нормам международного права.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.