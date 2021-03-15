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В Крыму назвали ответственных за водную блокаду

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Владимир Константинов
Владимир Константинов
Фото: РИА Новости

Организаторы водной блокады Крыма — это три местных политика, которые после воссоединения полуострова с Россией сбежали на Украину. Их в беседе с РИА Новости назвал глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов.

Речь идет о предпринимателе Андрее Сенченко, а также о лидерах запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. Кроме них, по словам главы спикера, это бывший президент Украины Петр Порошенко и продолжающий его курс Владимир Зеленский.

«Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей», — подчеркнул Константинов. Он также добавил, что ущерб от блокады исчисляется миллиардами, а одностороннее прекращение подачи воды нарушает все международные нормы.

Ранее спикер заявил, что власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой. Он отметил, что сначала все предстоит доказать в российских судах, а затем апеллировать к нормам международного права.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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