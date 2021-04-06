Россия и США раскрыли данные о своих ядерных арсеналах

Россия и США раскрыли данные по количеству ракет и ядерных боеголовок впервые после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом говорится на сайте Госдепартамента.

Уточняется, что последний обмен информацией о ядерных арсеналах произошел 1 сентября 2020-го. Так, за полгода Москва увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а Вашингтон, в свою очередь, сократил на 100.

Согласно последним данным, у России развернуто 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а у США — 651. Также у России на этих носителях 1456 боеголовок (против 1447 в сентябре), у США 1357 (в сентябре — 1457).

Помимо этого, Россия увеличила на три количество развернутых и неразвернутых пусковых установок — теперь их 767. У США эта цифра не изменилась с прошлого года — 800.

Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ 3 февраля. Ракетный договор будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также упомянула продление СНВ-3, говоря о точках соприкосновения между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, главы двух государств согласны в том, что необходимо искать способы продолжать сотрудничество в тех сферах, где национальные интересы двух стран совпадают.