Мир
 
Последние новости
ВОЗ заявила о риске вспышек COVID-19 вопреки вакцинации
Эксперт объяснил отсутствие антител к коронавирусу после вакцинации
Женщина похудела на 26 килограммов за четыре месяца и раскрыла секреты успеха
Звезды «Игры престолов» стали родителями
Трамп ответил лидеру республиканцев из-за обвинений в беспорядках
В Карабахе собрались сделать русский язык официальным
Бандеру снова захотели сделать героем Украины
Россиян предупредили о подорожании яиц и курицы
Туркменского спортсмена избили до смерти после победы над курсантом МВД
Новости партнеров
Прослушать новость

Госсекретарь США перечислил претензии к России

Перейти в «Мою Ленту»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил претензии Вашингтона к России. Об этом он рассказал в интервью NPR.

Блинкен отметил, что Россия предприняла ряд «вопиющих» действий, которые подрывают американские интересы и ценности. Он подчеркнул, что власти США займутся расследованием и рассмотрением подобных случаев. Среди основных претензий глава Госдепа назвал предполагаемое вмешательство России в американские выборы и кибератаки на правительство США. Также американский дипломат упомянул ситуацию на Украине и прочие проблемные моменты в отношениях двух стран.

При этом госсекретарь США заявил, что Штаты намерены искать различные способы продвигать стратегическую стабильность с Россией. Он привел в пример быстрое продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). По мнению Блинкена, Москва и Вашингтон «должны суметь работать на оба фронта».

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека. По словам Прайса, США внимательно смотрят на нарушения прав человека в России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Transcript: NPR's Full Interview With Secretary of State Tony Blinken
Лавров созвонился со спецпредставителем президента США по климату
США допустили новые санкции против России