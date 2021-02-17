Госсекретарь США перечислил претензии к России

Госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил претензии Вашингтона к России. Об этом он рассказал в интервью NPR.

Блинкен отметил, что Россия предприняла ряд «вопиющих» действий, которые подрывают американские интересы и ценности. Он подчеркнул, что власти США займутся расследованием и рассмотрением подобных случаев. Среди основных претензий глава Госдепа назвал предполагаемое вмешательство России в американские выборы и кибератаки на правительство США. Также американский дипломат упомянул ситуацию на Украине и прочие проблемные моменты в отношениях двух стран.

При этом госсекретарь США заявил, что Штаты намерены искать различные способы продвигать стратегическую стабильность с Россией. Он привел в пример быстрое продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). По мнению Блинкена, Москва и Вашингтон «должны суметь работать на оба фронта».

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека. По словам Прайса, США внимательно смотрят на нарушения прав человека в России.