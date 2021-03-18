Псаки назвала точки соприкосновения между Байденом и Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала точки соприкосновения между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время ежедневного брифинга, трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.

Псаки отметила, что главы двух государств определенно имеют различные точки зрения относительно своих стран и того, как следует выстраивать отношения с остальным миром. При этом, по ее словам, они согласны в том, что необходимо искать способы продолжать сотрудничество, как уже несколько раз заявлял российский президент.

Представитель Белого дома подчеркнула, что в администрации США уверены в возможности найти сферы, где национальные интересы двух стран совпадают. Так, в качестве примера она привела продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Ранее Псаки рассказала о дальнейших планах США в отношении России. Она отметила, что Вашингтон не планирует в будущем полагаться исключительно на санкции.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.