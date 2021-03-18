В Белом доме рассказали о дальнейших планах в отношении России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о дальнейших планах США в отношении России. Об этом она заявила во время ежедневного брифинга, трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале.

Псаки отметила, что Вашингтон не планирует в будущем полагаться исключительно на санкции. При этом она подчеркнула, что в администрации США считают именно их самым эффективным инструментом выстраивания политики.

Представитель Белого дома также заявила, что в распоряжении президента есть целый набор различных инструментов — зримых и незримых. Она добавила, что пока бы не хотела раскрывать, какие варианты в настоящее время рассматриваются.

Ранее в Белом доме ответили на предложение президента России Владимира Путина провести в прямом эфире беседу с его американским коллегой Джо Байденом. Псаки рассказала, что Байден уже поговорил с Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.