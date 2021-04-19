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США и Китай срочно договорились о сотрудничестве

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Фото: Globallookpress.com

США и Китай, источники крупнейших выбросов углерода, договорились о сотрудничестве в срочном сдерживании изменения климата. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на официальное заявление.

Соглашение было достигнуто специальным представителем США по вопросам климата Джоном Керри и его китайским коллегой Се Чжэньхуа в ходе двухдневных переговоров в Шанхае. Керри отметил, что они обсуждали, как ускорить глобальный энергетический переход. «Я никогда не уклонялся от выражения нашей точки зрения, разделяемой многими, о необходимости сокращения угля повсюду», — сказал он.

Китай является крупнейшим потребителем угля в мире, за ним следуют США. Чрезмерное потребление приводит к выбросам углерода, которые сильно нагревают планету, что способствует изменению климата.

Администрация президента США Джо Байдена ранее пообещала радикально сократить выбросы в атмосферу в течение 30 лет. Также США официально вернулись в Парижские соглашения по климату.

26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина на переговоры по климату, которые запланированы на 22-23 апреля. В Кремле 19 апреля сообщили, что российский лидер примет участие в онлайн-саммите.

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