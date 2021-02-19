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США вернулись в Парижское соглашение по климату

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Globallookpress.com

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что администрация американского президента Джо Байдена планирует «радикальное сокращение» выбросов в течение следующих 30 лет.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет включать тему изменения климата в самые важные переговоры. Он подчеркнул, что это жизненно важно для вопросов национальной безопасности, миграции, международного здравоохранения и экономической дипломатии.

Парижское соглашение по климату — это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015-го. Согласно ему, все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Бывший американский президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, однако Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника. В том числе он подписал указ о возвращении в Парижское соглашение.

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