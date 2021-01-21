ООН отреагировала на возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш отреагировал на возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Его слова передает РИА Новости.

Гутерреш заявил, что ООН приветствует решение Соединенных Штатов возобновить сотрудничество с ВОЗ. Он напомнил, что важнейшим инструментом в борьбе с коронавирусом являются вакцины. Присоединение США к механизму COVAX поможет обеспечить равный доступ к препаратам для всех стран.

Генсек также позитивно оценил решение президента США Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение об изменении климата. «Мы с нетерпением ожидаем лидерства США в ускорении глобальных усилий по достижению углеродной нейтральности», — отметил он.

Ранее Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.