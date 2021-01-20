Байден отменит ряд решений Трампа в первый день президентства

Избранный президент США Джозеф Байден, инаугурация которого состоится 20 января, в первый же день президентства готовится отменить ряд решения своего предшественника, Дональда Трампа. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.

Следующим шагом Байдена, по данным аналитиков, будут меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса в стране. «Мои первые 100 дней не положат конец COVID-19, но мы можем и будем замедлять распространение болезни, пока будем производить и распространять эту вакцину», — заявил Байден.

Ряд западных СМИ допускают, что новый президент предпримет шаги к возвращению в иранскую ядерную сделку и Всемирную организацию здравоохранения. Кроме того, по данным изданий, новый глава государства готовится рассмотреть вопрос, связанный с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.