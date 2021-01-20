Мир
 
Последние новости
Названы регионы России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19
Россия отреагировала на новые санкции США против «Северного потока-2»
«Лестер» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ
Врачи назвали способ похудеть без диет
Названы главные глобальные риски следующих десяти лет
Меркель предупредила о серьезной опасности мутировавшего коронавируса
Меркель продлила карантин в Германии
ВВС США «прорвали» российскую ПВО в Черном море
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден отменит ряд решений Трампа в первый день президентства

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Tom Brenner / Reuters

Избранный президент США Джозеф Байден, инаугурация которого состоится 20 января, в первый же день президентства готовится отменить ряд решения своего предшественника, Дональда Трампа. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.

Следующим шагом Байдена, по данным аналитиков, будут меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса в стране. «Мои первые 100 дней не положат конец COVID-19, но мы можем и будем замедлять распространение болезни, пока будем производить и распространять эту вакцину», — заявил Байден.

Ряд западных СМИ допускают, что новый президент предпримет шаги к возвращению в иранскую ядерную сделку и Всемирную организацию здравоохранения. Кроме того, по данным изданий, новый глава государства готовится рассмотреть вопрос, связанный с Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новая администрация США сочла Россию неотложным вызовом
Стало известно о планах Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном
Россия призвала США не брать ракетный договор в заложники