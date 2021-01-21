Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений Трампа

Президент США Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подписав соответствующие указы. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

В частности Байден подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Кроме того, он поручил остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд из ряда мусульманских стран, в том числе из Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Помимо этого, президент отменил режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе, строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой, а также подписал указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней.

При администрации Дональда Трампа США вышли или собирались выйти из ряда международных форматов и договоренностей. Джо Байден заявлял о намерении отменить ряд решения своего предшественника в первый же день президентства.

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.