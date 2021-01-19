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Байден помешает Трампу снять ограничения на въезд в США из ряда стран

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Джо Байден помешает действующему лидеру Дональду Трампу снять ограничения, введенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса, на въезд в США из ряда стран. Об этом заявила на своей странице в Twitter представитель Байдена Джен Псаки.

По ее словам, Байден не даст вступить в силу распоряжению Трампа.

«По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19», — написала Псаки.

Она отметила, что пандемия продолжается, в мире появляются более заразные штаммы. По ее словам, сейчас «не время снимать ограничения на международные поездки».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп с 26 января снимает введенные ранее из-за COVID-19 ограничения на въезд для определенной группы людей: иностранцев, которые недавно посещали страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию и Бразилию. Однако он оставил ограничения в отношении КНР и Ирана.

Предыстория: США снимут ограничения на въезд для определенной группы людей
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