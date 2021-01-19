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Байден предложил Салливану сохранить пост посла США в России

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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Команда переходного периода избранного президента США Джо Байдена попросила посла США в России Джона Салливана, который был назначен на должность действующим американским лидером Дональдом Трампом, временно сохранить за собой пост. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Салливан вошел в «очень небольшую» группу американских дипломатов, назначенных при Трампе, которые какое-то время будут сохранять свои посты при новой администрации.

Байден считает должность посла США в Москве слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной на время поисков и утверждения новой кандидатуры, отмечает издание.

Ранее Джейк Салливан, которого Джо Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества — в первую очередь вопросы контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского президента Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее.

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