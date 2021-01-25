ДиКаприо и Безос обратились к Байдену с проблемой изменения климата

Более 150 активистов, актеров и бизнесменов, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата. Открытое письмо опубликовано на сайте Climate Power 2020.

«Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество с края обрыва. Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма.

Авторы обращения оценили указ Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Однако, по их мнению, этого недостаточно, поэтому следует сделать «все, что в наших силах».

Из знаменитостей под письмом подписались актрисы Натали Портман и Зоуи Дешанель, а также председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга, председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.

Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.