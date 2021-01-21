Названо эффективное средство в борьбе с изменением климата

Декарбонизация (снижение выбросов углекислого газа) производственных цепочек может оказать ключевое воздействие на проблему изменения климата. Об этом говорится в совместном исследовании Всемирного экономического форума и BCG (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эксперты назвали восемь основных цепочек поставок, на которые приходится более 50 процентов мировых углеродных выбросов. Они рассматривали продукты питания, строительство, моду, товары повседневного спроса, электронику, автомобили, профессиональные услуги и грузовые перевозки.

В исследовании говорится, что декарбонизации поставок возможна с помощью легкодоступных технологий и при низком уровне затрат. Поэтому это эффективное средство в борьбе с изменением климата. Авторы отчета советуют руководителям компаний совместно финансировать меры по снижению углеродных выбросов и обучать поставщиков внедрению низкоуглеродных решений.

«Декарбонизация цепочки поставок изменит правила игры для компаний, которые стремятся повлиять на решение проблемы климата. Снижение выбросов позволит им действительно выполнить свои обязательства по борьбе с глобальным потеплением», — отметил представитель Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) Найджел Топпинг.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовит поправки к стандартам нефинансовой отчетности компаний, которые заставят их подробно рассказывать о своем влиянии на экологию и борьбе с изменением климата.