Нефть и газ назвали угрозой будущему России

Медленная декарбонизация в России — снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за счет постепенного отказа от использования традиционных источников энергии вроде нефти, газа и угля — грозит российским электроэнергетическим компаниям долгосрочными рисками. Об этом говорится в аналитическом отчете S&P Global Ratings, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты полагают, что декарбонизация в российской энергетике будет происходить значительно медленнее, чем в других странах. Причина, по данным S&P, состоит в том, что российские власти ставят в приоритет стабильное энергоснабжение с использованием традиционных технологий, а не решение связанных с изменениями климата проблем. Значительная доля генерации энергии приходится на газ (47 процентов) и атомную энергетику (19 процентов).

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Возобновляемые источники энергии (ВЭИ) проигрывают традиционным, в частности, из-за ограниченности использования солнечной и ветровой энергии в густонаселенных регионах страны и небольшой стоимости тепловой и атомной энергии. Долгое развитие технологий приведет к угрозе того, что в будущем энергетический сектор столкнется с рисками в долгосрочной перспективе. В настоящее время, указывается в исследовании, генерирующие компании получают стабильную выручку от долгосрочных договоров на поставку мощностей.

На нефтегазовую отрасль приходится более трети доходов государства, что является существенной частью российского бюджета. Летом 2019-го аналитики BNP Paribas пришли к выводу, что в ближайшие десять лет спрос на нефть неминуемо сократится из-за возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы.

В середине ноября министры финансов Евросоюза выпустили совместное заявление, согласно которому ЕС должен прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Предполагается, что полный отказ может остановить финансирование проектов по ископаемому топливу на несколько миллиардов евро Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), финансовым подразделением ЕС.

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