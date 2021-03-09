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Грета Тунберг раскритиковала экополитику Байдена

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Фото: Globallookpress.com

Активистка из Швеции Грета Тунберг раскритиковала экополитику президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Свое мнение она высказала в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Тунберг заявила, что власти США относятся к климатическим изменениям как к очередному политическому вопросу, а не как к проблеме. Она считает, что администрация Байдена делает недостаточно для заботы об экологии и работает с этим вопросом скорее как с очередной политической проблемой, а не как с глобальным кризисом.

«Относитесь к климатическому кризису как к кризису», — призвала она.

В феврале стало известно, что США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Правительство Байдена пообещало радикально сократить выбросы в атмосферу в ближайшие годы. Из соглашения страну ранее вывел бывший глава государства Дональд Трамп.

В октябре Тунберг призвала американцев отдать свой голос на президентских выборах в США за Байдена. 17-летняя активистка подчеркнула, что никогда не занималась политикой, но предстоящие выборы в США — «выше всего этого».

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