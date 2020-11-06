Грета Тунберг затроллила Трампа его же словами

Шведская экоактивистка Грета Тунберг посмеялась над президентом США Дональдом Трампом, ответив главе государства его же словами. На то, что школьница затроллила американского лидера, обратил внимание The Hill.

Активистка процитировала в Twitter пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах. «Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» — написала Тунберг.

Так она переадресовала Трампу высказывание, сделанное им в декабре 2019-го после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time. Тогда глава государства посоветовал экоактивистке поработать над своим гневом.

Позднее, когда Тунберг спросили, как она себя чувствует после публичного оскорбления со стороны Трампа, шведка заверила, что на нее это не оказало совершенно никакого эффекта. Она добавила, что она и ее сторонники постоянно сталкиваются с подобной критикой. «Мы сами поставили себя в центр внимания, (...) а люди не понимают нас, потому что не осознают, насколько [проблема экологии] критична», — подчеркнула девушка.

В октябре Тунберг призвала американцев отдать свой голос на президентских выборах в США за Джо Байдена. 17-летняя активистка подчеркнула, что никогда не занималась политикой, но предстоящие выборы в США — «выше всего этого».