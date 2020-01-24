Грета Тунберг ответила на критику Трампа

Видео: @TheSun / Twitter

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила на критику президента США Дональда Трампа. Видео с ее заявлением выложил портал The Sun в своем Twitter.

На кадрах Тунберг отвечает на вопросы во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Грету спросили о том, как она себя чувствует после публичного оскорбления со стороны Трампа. По словам активистки, на нее это не оказало совершенно никакого эффекта.

Тунберг добавила, что она и ее сторонники постоянно сталкиваются с подобной критикой. «Мы сами поставили себя в центр внимания, (...) а люди не понимают нас, потому что не осознают, насколько [проблема экологии] критична», — подчеркнула Грета.

22 января Трамп заявил, что в США складывается прекрасная экологическая ситуация. Это стало ответом на критику Тунберг, обвинившей мировых лидеров в бездействии.

В декабре 2019-го американский лидер раскритиковал признание Тунберг человеком года по версии журнала Time. «Просто нелепо! Грета должна работать над своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Успокойся, Грета, успокойся!» — написал американский лидер в Twitter.

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