Президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, отданных на президентских выборах. Глава государства объявил об этом у себя в Twitter.

«Остановите подсчет!» — гласит короткая запись в микроблоге американского лидера.

В следующем сообщении Трамп заявил, что бюллетени, которые пришли по почте после дня выборов, не будут засчитаны. Социальная сеть пометила этот пост как «вводящий в заблуждение».

Ранее издание Business Insider cообщило, что предвыборный штаб Трампа стремится остановить этот процесс в штатах Мичиган, Пенсильвания и Джорджия. Основанием для этого называют то, что представителей республиканца не обеспечили доступом к целому ряду мест распаковки и подсчета бюллетеней — по версии стороны Трампа, это противоречит закону.

4 ноября Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей. По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. «Они упорно трудятся, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. То же самое в Мичигане и других [штатах]!», — написал Трамп.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.