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Кремль объяснил суть красной черты из послания Путина

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Красной чертой для России будет вмешательство в ее дела, в том числе в избирательный процесс, и оскорбления. Так пояснил суть выражения, которое употребил президент Владимир Путин в ходе послания парламенту, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на эфир радиостанции «Комсомольская правда».

«Что касается красной черты, то она очевидна. В первую очередь это наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней», — сказал представитель Кремля.

В ходе послания Федеральному собранию Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России. По его словам, организаторы провокаций «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели». Он подчеркнул, что красную черту в отношениях других стран с Россией Москва будет определять в каждом конкретном случае.

15 апреля США ввели новые антироссийские санкции. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США и других иностранных государствах.

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