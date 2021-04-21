Путин пообещал быстрый и жесткий ответ на провокации против России

Ответ России будет быстрым, ассиметричным и жестким на любые провокации, пообещал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

По его словам, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию перед теми странами, которые общаются с ней в высокомерном тоне.

«Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — сказал он.

Путин подчеркнул, что «красную черту» в отношениях других стран с Россией Москва будет определять самостоятельно в каждом конкретном случае. Он посетовал на то, что в последнее время некоторые страны завели обычай без повода «цеплять» РФ.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.