Путин прокомментировал план госпереворота в Белоруссии и устранения Лукашенко

Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов и устранения высших лиц — это невообразимо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого на YouTube ведет Первый канал.

По его словам, все уже привыкли к практике введения «политически мотивированных санкций» и попыток силой навязать свою волю другим. Однако сейчас это перерождается в нечто более опасное, например, попытку организации госпереворота в Белорусии. «Коллективный Запад как бы не замечает историю с подготовкой убийства Лукашенко. Планы убийств высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы уже перешли!» — сказал глава государства.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам белорусского президента, задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом задал вопрос об этом покушении, но не получил ответа.

Позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным ведомства, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он, как утверждалось, планировал встретиться с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.