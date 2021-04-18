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Госдеп ответил на заявления о причастности США к покушению на Лукашенко

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Фото: Amber Searls / Reuters

Заявления о том, что США причастны к попыткам покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, являются абсолютно ложными. Об этом заявил представитель Госдепартамента, сообщает ТАСС.

В субботу, 17 апреля, Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

Позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

По данным спецслужб, подозреваемые в подготовке военного переворота хотели разграбить имущество Лукашенко, а также убить или отправить в концлагерь высших белорусских чиновников.

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