ФСБ раскрыла детали подготовки покушения на Лукашенко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла детали подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович, которые планировали осуществление военного переворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.

«По упреждающей информации, полученной от белорусских партнеров, в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики», — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

О покушении заявил в субботу, 17 апреля, сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.