Лукашенко рассказал о покушении на него в 1994 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ. Запись доступна на YouTube.

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал», — заявил Лукашенко. По его словам, когда он стал президентом, ему принесли документы для расследования, однако он попросил оставить их в архиве КГБ, где они «пылятся» до сих пор.

«А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, [Вячеславу] Кебичу <...> пришли "доброжелатели" и предложили вариант: "Мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает"», — рассказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям. Он отметил, что не готовит своих детей в преемники.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

Сам глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад. По словам Лукашенко, внешние силы хотят «убрать конкурента» в лице Белоруссии.