Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу
Китай испугался роста своих технологических компаний
Карантин на Украине назвали глупостью
Байден дал американцам новые обещания
Из-за уничтожения Данией норок закроется крупнейший меховой аукцион
Полиция Монреаля опровергла захват заложников в офисе Ubisoft
Появилось видео драки Харитонова с другим известным бойцом ММА
В США сообщили о победе Трампа в Северной Каролине
Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям
Новости партнеров

Лукашенко рассказал о покушении на него в 1994 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ. Запись доступна на YouTube.

«Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал», — заявил Лукашенко. По его словам, когда он стал президентом, ему принесли документы для расследования, однако он попросил оставить их в архиве КГБ, где они «пылятся» до сих пор.

«А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, [Вячеславу] Кебичу <...> пришли "доброжелатели" и предложили вариант: "Мы расстреливаем твою машину и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает"», — рассказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям. Он отметил, что не готовит своих детей в преемники.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.

Сам глава государства не раз утверждал, что за происходящим стоит Запад. По словам Лукашенко, внешние силы хотят «убрать конкурента» в лице Белоруссии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям
Лукашенко отказался передавать власть преемнику
Лукашенко пообещал не изменять России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0113 ноября

Особенности национальной трагедии

Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции?
02:00Сегодня

Карантин на Украине назвали глупостью

22:5813 ноября

Пашинян оценил отношения с Путиным

22:2113 ноября

Лукашенко спрогнозировал сроки окончания протестов в Белоруссии

Бывший СССР00:0211 ноября

Ключ к Карабаху

Азербайджан отбил у Армении город Шуши. Почему две страны воюют за него уже сто лет?
21:5013 ноября

Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям

20:5313 ноября

Лукашенко пообещал не изменять России

20:4113 ноября

Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Бывший СССР00:02 5 ноября

«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»

Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
20:2013 ноября

Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для украинских товаров

19:5613 ноября

Лукашенко ответил Зеленскому фразой «чья бы корова мычала»

19:3413 ноября

Азербайджанцы показали на видео брошенные армянами дома в Карабахе

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»
«Газпром» стал продавать меньше газа
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Появились первые фотографии нового Nissan Qashqai
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Toyota задумала переделать седан Crown в кроссовер
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Volvo стала сбрасывать автомобили с 30-метровой высоты
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Один из первых ВАЗ-2101 теперь стоит как три Lada Granta
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы