В Госдуме рассказали о попытках Запада изолировать Россию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал о попытках Запада изолировать Россию. Об этом он заявил РИА Новости.

Шеремет отметил, что события последнего месяца явно продемонстрировали желание западных стран сдержать развитие Москвы и не допустить ее укрепления на мировой арене. По его словам, с подачи Соединенных Штатов были «запущены механизмы информационной, экономической, политической и дипломатической изоляции России». Депутат объяснил, что именно этим и обуславливаются новые санкции, высылки российских дипломатов, обострение локальных конфликтов и попытки сорвать крупные международное проекты с участием России, в том числе строительство газопровода «Северный поток-2».

Помимо этого, парламентарий заявил, что Запад пытается закрыть Россию за железным занавесом, окончательно оборвав все возможности для продолжения диалога. Для эскалации и обострения конфликта США выбирают соседние с Россией страны, среди которых основная роль отводится Украине, объяснил Шеремет.

Ранее на Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. По словам украинского политолога Павла Рудякова, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.