На Украине рассказали о последствиях разрыва дипотношений с Россией. Об этом украинский политолог Павел Рудяков заявил изданию «Главред».

По его словам, на данный момент дипломатические отношения между двумя странами существуют лишь формально, а все контакты сведены к минимуму. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация длится на протяжении уже нескольких лет, и ни одна из сторон не заинтересована в изменении статус-кво.

Рудяков добавил, что разрыв дипотношений — это шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так, по его мнению, если Киев захочет прибегнуть к данной мере, то ему придется советоваться с Западом, который будет выступать против нее. Он также объяснил, что разрыв отношений может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины со странами, которые поддерживают связи с Москвой, например, Китаем.

Помимо этого, специалист отметил, что данное решение может негативно сказаться на 2,5 миллиона украинцах, которые ездят в Россию на заработки или временно проживают на ее территории.

Ранее члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Москва настаивает на необходимости выполнения Киевом пунктов Минских соглашений.