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В Госдуме оценили предложение о разрыве дипотношений России и Украины

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Артем Туров
Артем Туров
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Призыв партии президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией является попыткой найти внешнего врага и прикрыть свои неудачи, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 апреля.

«Это лишь попытка части украинской элиты перенести внимание с внутренних объектов, которые есть в этой стране, попытаться найти внешнего врага», — сказал он.

Туров подчеркнул, что Киев несет ответственность за непростую ситуацию, которая сложилась на юго-востоке Украины. Он привел в пример обстрелы мирных объектов, передвижение крупной военной техники.

«Надо отметить, что РФ не нарушает никакие международные договоры и наши вооруженные силы находятся на нашей территории», — добавил парламентарий.

Ранее члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента страны Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.

Ситуация в Донбассе находится в стадии обострения последние несколько недель. Киев обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль, в свою очередь, заявляет об участившихся провокациях со стороны украинских силовиков и называют обстановку в регионе пугающей. Москва настаивает на необходимости выполнения Киевом пунктов Минских соглашений.

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