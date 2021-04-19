Власти Украины допустили введение особого режима в отдельных районах

Власти Украины допустили введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с проведением антитеррористических учений. Об этом 19 апреля сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Учения пройдут в большинстве регионов страны. В них, помимо СБУ, примут участие полицейские, пограничники, военнослужащие. Планируется отработать защиту стратегически важных объектов и границ государства. Под особым вниманием окажется энергетическая и транспортная инфраструктура.

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«Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей», — заявили в пресс-центре СБУ.

Ранее Украина провела учения со стрельбой в Донецкой области и маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма.

В конце марта обострилась ситуация в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

При этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.