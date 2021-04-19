В Госдуме призвали «жестко и адекватно» реагировать на провокации Европы

Россия должна «жестко и адекватно» отреагировать на провокации геополитических оппонентов на Западе, но при этом оставаться в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, в случае выхода из объединения Москва лишится самой широкоохватной европейской организации, в том числе контактов с послами и межпарламентских связей между странами-участницами.

«Конечно, реагировать надо жестко и реагировать надо адекватно. Но следует ли выходить из Совета Европы, следует ли лить воду на мельницу тех, как я их называю, "стратегических друзей на Западе", которые на самом деле являются нашими геополитическими оппонентами и только и ждут, чтобы мы хлопнули в Страсбурге дверью? Не уверен», — сказал Слуцкий.

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Депутат заключил, что решения будут приниматься на уровне высшего руководства РФ, и добавил, что Россия должна использовать все возможности для продвижения своей внешнеполитической повестки, даже там, где весьма досадно или неприятно работать.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия могла бы выйти из Совета Европы, если разногласия со странами ЕС продолжат усиливаться.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий допустил выход России из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарий выразил надежду, что российские власти примут адекватное решение, так как Совет Европы и ПАСЕ, по его мнению, используются для нанесения разного рода ударов по России.