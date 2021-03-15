Постпред при Совете Европы раскрыл последствия ухода России из организации

Постпред России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский раскрыл последствия ухода страны из организации. Об этом он заявил в интервью «Независимой газете».

Он напомнил, что в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, Россия присоединилась к 68 из них. «Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс», — сказал постпред. По его словам, Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением.

Также Солтановский добавил, что придется забыть и об участии Москвы в частичных соглашениях СЕ. Он пояснил, что речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия могла бы выйти из Совета Европы при нарастании разногласий с европейскими странами. Он напомнил, что ранее российская делегация приостанавливала свою работу в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и «ничего трагичного не произошло». При этом сенатор уверен, что в нынешней ситуации при разрастании конфликта следует «не горячиться и действовать поэтапно».