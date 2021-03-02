Кремль отказался «рубить все концы» в ситуации с ПАСЕ

В Кремле отказываются «рубить все концы» в ситуации с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 2 марта.

«Надо работать, пока визави там не откажутся от взаимодействия. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — сказал он.

Песков подчеркнул, что российская сторона всегда стремится к диалогу.

1 марта глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев допустил выход России из Совета Европы при нарастании разногласий с европейскими странами. Он также напомнил, что ранее российская делегация приостанавливала свою работу в рамках ПАСЕ и «ничего трагичного не произошло».

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой призвал подготовиться к выходу из Совета Европы. По его словам, Россия может создать собственные правозащитные механизмы, в том числе аналог ЕСПЧ.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства России освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы. Евросоюз приготовился ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным.