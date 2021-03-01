В Совфеде допустили возможность выхода России из Совета Европы

Россия могла бы выйти из Совета Европы при нарастании разногласий с европейскими странами. Такую возможность допустил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее российская делегация приостанавливала свою работу в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и «ничего трагичного не произошло». При этом сенатор уверен, что в нынешней ситуации при разрастании конфликта следует «не горячиться и действовать поэтапно». Заморозку участия в Ассамблее он назвал слишком сильным решением.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Петр Толстой заявил, что России надо готовиться к возможному выходу из Совета Европы, если организация инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении страны. По его словам, в таком случае Россия создаст «свой ЕСПЧ».

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российского правительства освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Россия расценила это как давление и вмешательство во внутренние дела.