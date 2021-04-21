Россия обвинила США в планах развернуть новое ядерное оружие

США сознательно не упоминают о своих планах по развертыванию новых ядерных вооружений. С таким обвинением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление приводит ТАСС.

Таким образом в МИД отреагировали на опубликованный Вашингтоном доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

«Замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в докладе США подменяют серьезный анализ в сфере вооружений попытками уличить Россию в нарушениях договора 1991-1992 годов, несмотря на то, что страна сохраняет все нестратегическое ядерное оружие в неразвернутом виде на национальной территории.

«Претензии США к России по контролю над вооружениями не имеют под собой реальных оснований и служат прикрытием для деструктивных действий самого Вашингтона», — добавила представитель МИД и назвала такой подход Госдепартамента циничным.

Ранее в США обвинили Россию в ухудшении двусторонних отношений. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, в эти отношения Россией и президентом Владимиром Путиным были привнесены нестабильность и непредсказуемость.