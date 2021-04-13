Глава офиса Зеленского захотел разместить на Украине американские ЗРК Patriot

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак захотел разместить на Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он заявил об этом в интервью журналу Time.

По его словам, украинские власти считают, что США следует разместить свои ЗРК на территории страны. Также он заявил, что Украина держит оборону против России «не только ради себя, но и ради Запада».

«Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — отметил Ермак.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time заявил о проверке Россией отношений Киева и Запада. По его словам, Москва хочет показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.