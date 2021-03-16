Украина потребовала от России объяснить «нарушение воздушного пространства»

Государственная пограничная служба Украины потребовала от России объяснений за «нарушение воздушного пространства» в небе над Сумской областью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во вторник, 16 марта, пограничный наряд в Сумской области зафиксировал залет вертолета из России на расстояние около 50 метров на территорию Украины. По информации погранслужбы Украины, после этого вертолет развернулся и улетел в обратном направлении.

«Пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление ФСБ РФ о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом с требованием сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению», — уточнило ведомство.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщило управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Согласно данным разведки, Украина разместила в общей сложности 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.