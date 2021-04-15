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В Крыму пообещали пресекать все провокации со стороны Киева

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Фото: PAVEL REBROV / Reuters

В Крыму пообещали пресекать все возможные провокации со стороны Киева. Об этом РИА Новости заявил глава парламента региона Владимир Константинов.

По его словам, жители полуострова находятся в безопасности благодаря работе всех силовых структур Крыма. Константинов подчеркнул, что, если Киев решится на провокации на крымском участке российско-украинской границы, они будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. «До нас им не дотянуться», — заключил он.

Крымский депутат также рассказал, что политика украинских властей по отношению к региону сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решимость и уверенность.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина может начать военные действия против Крыма, устроив с помощью США провокации с гибелью своих солдат и потерей техники. Он также отметил участившиеся со стороны Киева заявления о планах установить силовым путем контроль над Крымом. Подобная риторика поддерживается Вашингтоном, подчеркнул Патрушев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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