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В Госдуме оценили заявление Украины о ядерном оружии в Крыму

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат Госдумы Андрей Козенко оценил заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который ранее заподозрил Москву в намерении разместить ядерное оружие на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

Козенко отметил, что, видимо, Киев воспринял строительство в Крыму школ и больниц, а также благоустройство территорий как подготовку к размещению данного типа вооружения. Парламентарий от крымского региона подчеркнул, что с такими выступлениями Тарану следует направиться в кабинет к психотерапевту.

По мнению депутата, в заявлениях украинского министра напрочь отсутствует главное логическое звено. «Зачем России — это делать с учетом дальности работы такого типа вооружения?» — резюмировал Козненко.

14 апреля Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. Согласно его словам, наличие такого оружия на полуострове является военно-политической и юридической проблемой. Доказательств своей точки зрения министр не привел.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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