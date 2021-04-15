В Крыму назвали «пустословием» заявление Киева о размещении ядерного оружия

В Крыму назвали «пустословием» заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который ранее заподозрил Москву в намерении разместить ядерное оружие на полуострове. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель отметил, что подобных голословных высказываний со стороны украинских политиков и чиновников звучит достаточно много. Тем не менее, по его словам, это лишь очередное пустословие. Крымский депутат подчеркнул, что Россия сама разберется, где и какое оружие ей размещать на своей территории, и точно ни у кого не будет об этом спрашивать.

Пора «киевским стратегам» перестать сотрясать воздух и начать решать проблемы, стоящие перед украинской армией, резюмировал он.

Депутат Госдумы Андрей Козенко также оценил заявление украинского министра обороны. Козенко отметил, что, видимо, Киев воспринял строительство в Крыму школ и больниц, а также благоустройство территорий как подготовку к размещению данного вида вооружения.

14 апреля Таран во время выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия. Согласно его словам, наличие такого оружия на полуострове является военно-политической и юридической проблемой. Доказательств своей точки зрения министр не привел.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.